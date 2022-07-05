تسديد ثمن الحبوب للفلاحين بغض النظر عن الذمم

قررت اللجنة المركزية الخاصة لتسويق الحبوب إرسال جميع قوائم صرف مستحقات الفلاحين من محصول القمح المسلم إلى المصرف بغض النظر عن أي ذمم مالية أخرى مترتبة على الفلاحين وبحال وجود ذمم يتم تحصيلها بالطرق القانونية الأخرى.

وجاء ذلك خلال اجتماع للجنة ترأسه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم للاطلاع على تنفيذ إجراءات استلام وتوزيع محصول العام الحالي من الحبوب ونتائج استجرار وتسليم الأقماح والكميات المسلمة ونوعها.

وشدد الوزير سالم على بذل أقصى الجهود لاستكمال استلام موسم الحبوب وخاصة القمح وتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للفلاحين مؤكداً ضرورة مواصلة العمل التشاركي بين جميع الجهات المعنية من أجل استكمال العملية التسويقية.