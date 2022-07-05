“جيروزاليم بوست”: روسيا تعلق نشاطات الوكالة اليهودية

البعث – وكالات:

أعلنت وزيرة الهجرة الإسرائيلية، بنينا تامانو، أنها تبلّغت قرار وزارة العدل الروسية تعليق نشاطات الوكالة اليهودية في روسيا.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، اليوم إنّ الأمر جاء في رسالة من الحكومة الروسية، مشيرةً إلى أنّ القرار الروسي يمكن أن يقوّض قدرة اليهود الروس على الهجرة إلى إسرائيل.

وأكّد مسؤولون في الوكالة اليهودية تسلّم الرسالة، لكنهم لم يعلّقوا على الردّ الذي هو قيد النظر حالياً في مكاتب المنظمة في القدس المحتلة، حسب الصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ أحد الأهداف الرئيسة للوكالة اليهودية هو تشجيع الهجرة وتسهيلها على الجاليات اليهودية في العالم. وهي إن لم تكن قادرة على أن تكون نشطة في روسيا، فستكون “هذه هي المرة الأولى منذ 30 عاماً يجري فيها حظر جهود الهجرة في البلاد”.

وقالت الصحيفة: إنّ الأمر يأتي وسط توتر متزايد بين روسيا و”إسرائيل”، بشأن موقف الأخيرة من الحرب الدائرة في أوكرانيا.

ويتابع المسؤولون الإسرائيليون، بقلق واهتمام، تطوّرات الأزمة في أوكرانيا، ويقدّرون أن التداعيات العالمية للتصعيد لا تقتصر على أوروبا، بل ستؤثر في كل العالم، ولاسيما الشرق الأوسط.

ويتمثّل التحدي الإسرائيلي الأول حسب معلقين إسرائيليين بالموقف الذي سيتعيّن على “إسرائيل” اتخاذه إذا حدث أيّ تطور عسكري في شرقي أوروبا، بحيث ستجد “إسرائيل” نفسها محرَجة جداً بين موسكو وواشنطن، ولاسيما أن من المرجّح أن تطلب واشنطن من حكومة الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ موقف واضح إلى جانبها.