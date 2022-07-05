رئيسي: الولايات المتحدة والدول الأوروبية أخطأت بمعادلاتها تجاه إيران

البعث – وكالات:

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: إن المساعي الأميركية الأوروبية لإصدار قرار ضد بلاده تزامناً مع المفاوضات النووية هي عمل غير مسؤول، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية أخطأت في معادلاتها تجاه بلاده.

كلام رئيسي جاء خلال مراسم تقديم أوراق اعتماد سفيرة سويسرا لدى طهران نادين أوليفيري لوزانو، موضحاً أن الإجراء الأميركي الأوروبي المتمثل بطرح مشروع قرار ضد إيران خلال اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية الدولية تزامناً مع إجراء المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي كان قراراً غير مسؤول وناقض روح التفاوض والتوافق وجسّد تبايناً في السلوكيات، مشدّداً على عزم بلاده توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع الدول كافة ومنها سويسرا.

وخاطب رئيسي سفيرة سويسرا الجديدة: نتطلع إلى دوركم في نقل الحقائق المتعلقة ببلادنا إلى حكومتكم وسائر البلدان كي تعرف جميعها أننا نجحنا في مواصلة التقدم رغم الضغوط التي مررنا بها، وأن سياسات الهيمنة حققت نتائج عكسية لأصحابها، وأنه يتعيّن على واشنطن أن تتخذ قرارها حول الالتزام بالمفاوضات والتوافقات مع إيران.

من جانبها أشارت السفيرة السويسرية إلى العلاقات الدبلوماسية التي تجاوزت مئة عام في أجواء إيجابية وبنّاءة بين البلدين.