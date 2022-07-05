روسيا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على محافظة طرطوس

موسكو – سانا

أدانت روسيا بشدة العدوان الإسرائيلي الأخير على محيط محافظة طرطوس واصفة العدوان الاسرائيلي بـ “غير المقبول”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان، الإثنين: “ندين بشدة مثل هذه الأعمال غير المسؤولة التي تنتهك سيادة سورية والقانون الدولي ونطالب بوقفها غير المشروط”.

وأكدت زاخاروفا أن العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية “غير مقبول على الإطلاق”.

وأصيب مدنيان ووقعت بعض الخسائر المادية جراء عدوان إسرائيلي السبت الماضي على محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس.