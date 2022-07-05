فوائد صحية للشوفان على مائدة الأفطار

فوائد صحية لتناول الشوفان على مائدة الإفطار يومياً لصحتك، فهو غني بالألياف الغذائية والمعادن، وقد يساعد في تقليل مخاطر العديد من الحالات الضارة، مثل مرض السكري والسمنة وأمراض القلب. إليك الفوائد الصحية للشوفان.

تحسين صحة القلب: يحتوي الشوفان على ألياف قوية تسمى بيتا جلوكان تساعد على خفض مستويات الكوليسترول، وتساعد نخالة الشوفان أيضاً عن طريق منع امتصاص تلك المواد في الأمعاء التي يمكن أن تسهم في الإصابة بأمراض القلب.

علاج مرض السكري: يحتوي الشوفان على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، كما أن محتواه العالي من الألياف يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

تخفيف الإمساك: دقيق الشوفان غني بالألياف التي تساعد أيضاً في تخفيف الإمساك وذلك لأنه غني بالألياف غير القابلة للذوبان، بالإضافة إلى أنه يحتوي أيضاً على كميات كبيرة من الألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الغازات.

محاربة السرطان: يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشوفان في مكافحة السرطان، حيث يمكن للألياف الموجودة فيه أن تمنع الإصابة بسرطان المستقيم والقولون، ومنع نمو الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا السليمة.

علاج ارتفاع ضغط الدم: تناول الشوفان يقلل من ضغط الدم الانقباضي بمقدار 7.5 نقطة وضغط الدم الانبساطي بمقدار 5.5 نقطة، فهو لا يقلل من ضغط الدم فحسب، بل يقلل أيضاً من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 22 بالمائة.

فقدان الوزن: يقدم الشوفان فوائد إنقاص الوزن وإذا تم تناول الشوفان كمكمل يومي، فيمكن أن يعمل كعلاج مساعد لاضطرابات التمثيل الغذائي، ووجدت الدراسات أيضاً أن اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة مثل الشوفان يمكن أن يساعد في تنظيم وزن الجسم، حيث يمكن للشوفان أيضاً امتصاص الماء، ويمكن أن يؤخر بيتا جلوكان الموجود في الشوفان إفراغ المعدة.