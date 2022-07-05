5ر7 مليارات ليرة قيم فواتير قمح سلحب

بينت مديرة فرع المصرف الزراعي التعاوني في مدينة سلحب شيرين الضاهر أن إجمالي قيم فواتير القمح التي صرفها فرع المصرف منذ بدء عمليات التسويق خلال شهر حزيران الماضي وحتى الآن بلغ 5ر7 مليارات ليرة تضمنت صرف 7 مليارات ليرة قيم القمح المسوق لفرع مؤسسة الحبوب و500 مليون ليرة قيم القمح المسوق لفرع مؤسسة إكثار البذار موضحة أن عمليات الصرف مستمرة حيث توجد لدى المصرف فواتير بقيمة 14 مليار ليرة يتم تنظيم أوامر الدفع لها.

وأشارت الضاهر إلى عدم وجود أي تأخير في عمليات الصرف في ظل توافر الاعتماد اللازم والانتظام بصرف قيم الفواتير مبينة أن فرع المصرف قام باقتطاع الديون المستحقة على المزارعين تجاه المصرف حيث وصل إجمالي التحصيلات المحققة حتى تاريخه إلى مليار و280 مليون ليرة والتي تمت من خلال تحصيل الديون قصيرة الأجل الممنوحة من قبل المصرف للفلاحين لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الحالي.

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