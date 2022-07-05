6 علامات تؤكد ارتفاع نسبة السكر في الدم

ارتفاع نسبة السكر في الدم المزمن (المعروف باسم مرض السكري) هو وباء صامت وهي حالة يمكن أن تسبب عواقب صحية خطيرة وقد تكون قاتلة، ولحماية نفسك، قم بفحص نسبة السكر في الدم بانتظام وكن على دراية بالإشارات المحتملة التي تشير إلى ارتفاعه.

وهذه بعض العلامات المؤكدة على أن نسبة السكر في الدم لديك مرتفعة للغاية:

كثرة التبول: من أكثر علامات ارتفاع السكر في الدم شيوعاً التبول أكثر مما هو طبيعي، يحدث ذلك لأنه عندما يتراكم السكر (الغلوكوز) في مجرى الدم، يحاول الجسم طرده عبر البول.

العطش: من الأعراض الشائعة الأخرى لارتفاع نسبة السكر في الدم العطش المتكرر، زيادة التبول يمكن أن تسبب الجفاف على جبهتين – فهو يحرم الجسم من السوائل، وسكر الدم في الواقع يرشح السوائل بعيداً عن الأنسجة عندما يغادر الجسم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة العطش وشرب المزيد من الماء قد لا يشبعه.

الإعياء: غالباً ما يرتفع سكر الدم بشكل مزمن لأن الجسم أصبح مقاوماً للأنسولين، وهو الهرمون الذي يساعد الخلايا على استخدام السكر للحصول على الطاقة.

الجوع المتكرر وفقدان الوزن بشكل غير متوقع: قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم بالجوع بشكل متكرر، وقد يفقدون الوزن على الرغم من تناول المزيد، وذلك لأن الجسم المحروم من الطاقة من الغلوكوز يتطلب المزيد من الطعام لاستخدامه كوقود.

الوخز والتنميل: يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مزمن إلى إتلاف الأعصاب بجميع أنحاء الجسم؛ وهي حالة تسمى اعتلال الأعصاب السكري. الشكل الأكثر شيوعاً هو الاعتلال العصبي المحيطي، الذي يصيب القدمين والساقين واليدين والذراعين، يمكن أن ينتج عنه وخز وحرقان وخدر وانخفاض الحساسية للألم أو درجة الحرارة ، أو آلام حادة أو تقلصات في المناطق المصابة. تميل الأعراض إلى التفاقم في الليل.

عدم وضوح الرؤية والصداع المتكرر: يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى انتفاخ وتشويه عدسات العين، ما يؤدي إلى تشوش الرؤية أو ازدواجها. يمكن أن يتسبب مرض السكري في تسرب الأوعية الدموية في شبكية العين، أو نمو أوعية دموية جديدة غير طبيعية، ما يؤدي إلى مشاكل في الرؤية. وهذا ما يسمى باعتلال الشبكية السكري.