المقداد يبحث مع نظيره الجزائري سبل تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين

المقداد يبحث مع نظيره الجزائري سبل تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم ورمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائري، سبل تفعيل وتطوير آليات التعاون بين البلدين الشقيقين سورية والجزائر.

ونقل الدكتور المقداد في بداية اللقاء للعمامرة تهاني القيادة والشعب السوري إلى الجزائر قيادة وشعباً بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الجزائر.

وقدّم الدكتور المقداد عرضاً للأوضاع على الساحة السورية والإجراءات القسرية الأحادية الجانب غير الأخلاقية التي تتنافى مع القانون الإنساني الدولي المفروضة عليها، والرؤية السورية للعلاقات العربية العربية بهدف إعادة إحياء العمل العربي المشترك للتغلب على الصعوبات التي تواجه جميع الدول العربية.

من جهته، أعرب لعمامرة عن استعداد الحكومة الجزائرية لتنشيط وتفعيل آليات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

كذلك تطرّق الوزيران إلى الأوضاع على الساحة العربية والإقليمية والدولية وواقع العلاقات الثنائية من مختلف الجوانب، حيث تم الاتفاق على إيجاد آليات مشتركة لدفع وتيرة العمل الثنائي على الصعد كافة.

حضر الاجتماع الدكتور نمير الغانم سفير سورية لدى الجزائر وعثمان صعب مدير إدارة الشؤون العربية والدكتور عبد الله حلاق مدير إدارة الدعم التنفيذي، ومن الجانب الجزائري مستشار وزير الخارجية الجزائري وعدد من الدبلوماسيين الجزائريين.