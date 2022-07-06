انقطاع الكهرباء في لبنان مجدداً

عاد انقطاع الكهرباء في لبنان، ليعم عددًا كبيرًا من أرجاء الدولة اللبنانية، بعد توقف محطات الإنتاج الرئيسة عن العمل، لعدم توافر الموارد المالية اللازمة للتشغيل.

وأعلنت مؤسسة الكهرباء انقطاعًا عامًا وشاملًا للتيار قد يطول كامل المدن اللبنانية، بما في ذلك المرافق الحيوية، من بينها مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بسبب عدم تقاضي مشغل معملي الزهراني ودير عمار مستحقاته بالعملة الصعبة.

وقالت المؤسسة إن معمل الزهراني وهو المعمل الحراري الوحيد حاليًا المنتج للطاقة الكهربائية على الشبكة، سيتوقف عن إنتاج الكهرباء عند الساعة 05:00 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأشارت إلى إنجاز كل الإجراءات الإدارية، وإحالة مدفوعات المعمل وفق قراري مجلس الوزراء لتُسدد منذ نحو الشهر، إلا أنه حتى الآن لم تُصرف من قِبل الجهات المعنية، كما أوضح بيان كهرباء لبنان إلى أن قرارات مجلس الوزراء لم تخصص للمؤسسة منذ بداية العام (2022)، سوى مبلغ 60 مليون دولار فقط، لكل متعهدي المؤسسة، وهو مبلغ غير كافٍ لحجم الأعمال المطلوب تنفيذها.

وشددت المؤسسة على أنه إزاء الوضع الخارج عن إرادتها، فإن عدم صرف المبالغ المحددة بالعملات الصعبة إلى المتعهد سيؤدي إلى توقف معملي الزهراني ودير عمار عن العمل، دون إمكان إعادة وضعهما على الشبكة.