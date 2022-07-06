بكين: الاتصالات وثيقة بين الرئيسين الروسي والصيني

البعث – وكالات:

أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، ردّاً على إشاعات إلغاء زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا، أن الرئيسين الروسي والصيني حافظا على اتصالات وثيقة بينهما، و”سيواصلان تطوير التبادلات على جميع المستويات” وعلاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين البلدين.

وقال المتحدث في إفادة صحفية اليوم الأربعاء: منذ بداية جائحة كوفيد 19، حافظ رئيسا الدولتين وكبار المسؤولين في الصين وروسيا على اتصالات وثيقة من خلال مختلف الوسائل، وأجروا اتصالات فعّالة وفي الوقت المناسب، بشأن العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات.

وفي وقت سابق، دحض المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، تقارير إعلامية زعمت برفض الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة إلى روسيا، ووصفها بعديمة الصحة.

في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تسعى إلى الضغط على الصين من أجل تدمير الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبكين، مؤكدةً أن ذلك مصيره الفشل.

ونقلت وكالة تاس عن نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في الوزارة أليكسي زايتسيف قوله للصحفيين: الصين تواجه ضغوطاً خطيرة أغلبها بشكل غير رسمي، ويبدو أن أولئك الذين يمارسونها لا يعلمون أنهم يتعاملون مع واحدة من أعظم القوى في العالم.

وأشار زايتسيف، إلى أن التعاون بين روسيا والصين وصل إلى مستوى غير مسبوق، ويتم اختباره بنجاح وأي محاولات لزعزعته محكوم عليها بالفشل، مؤكداً أن بلاده لا تحافظ على حوار سياسي كامل مع الصين فحسب، وإنما تسعى إلى توسيعه بما يساعد على التكيّف مع التغيّرات العالمية.

من جهة أخرى، قال يانغ جيه تشي رئيس ديوان مكتب الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني: إن بلاده تعتزم، وعلى خلفية عدم الاستقرار العالمي، تعزيز التعاون مع الدول النامية لبناء نظام عالمي أكثر عدلاً.

وأشار المسؤول الصيني، إلى أن العالم يشهد حالياً “تغيّرات تاريخية”، مشيراً إلى تأثير الأزمة الأوكرانية في هيكل الغذاء والطاقة والمال العالمي، ما وضع التنمية العالمية أمام تحدّيات جدية.

وأضاف: إن الصين مستعدة في الوضع الحالي، لتعزيز التعاون الاستراتيجي المتبادل والتنسيق والتعاون مع البلدان النامية الأخرى، وتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وحماية المصالح المشتركة للبلدان النامية بحزم، والمساعدة في تكوين وقيام نظام سياسي واقتصادي دولي أكثر عدلاً وعقلانية.

وشدّد المسؤول الصيني على أن تعزيز التعاون مع الدول النامية هو “حجر الزاوية” لسياسة بلاده الخارجية الحديثة.