تجربة جديدة للأبرش واسطنبلي في الدوري البحريني

حلب- محمود جنيد

بحثاً عن فرصة عمل لم تعد متاحة في المحيط المحلي، وتجربة يطلان من خلالها على النافذة الخليجية والخارجية، حط المدربان الحلبيان: رضوان الأبرش، ومحمد اسطنبلي رحالهما في العاصمة البحرينية المنامة متعاقدين مع فريقي ناديي أم الحصم وبوري الناشطين في دوري الدرجة الثانية ولمدة موسم واحد.

الأبرش بيّن لـ “البعث” أن مهمته مع أم الحصم البحريني التي يساعده فيها مواطنه فراس خليل ستكون موطئ قدم له لإثبات الحضور والظفر بفرصة أفضل للعمل في ظل عدم توفرها على المستوى المحلي، مؤكداً أن ارتباطه بأم الحصم المنضم حديثاً لدوري الدرجة الثانية البحريني من دوري الهواة تتركز على تأسيس قاعدة قوية لبناء فريق من أبناء النادي قادر على الثبات والمنافسة، مع إمكانية رفده بلاعب محترف من المحيط البحريني.

من جانبه اسطنبلي أوضح أن إشهار التعاقد الرسمي سيكون يوم الأربعاء المقبل، أي بعد عيد الأضحى المبارك، رغبة من إدارة النادي بدعوة الداعمين للحضور والمشاركة كونها المرة الأولى التي يرتقي فيها الفريق من الهواة إلى الدرجة الثانية.

ولفت اسطنبلي إلى أنه انطلق فعلياً بالعمل وأجرى أربعة تدريبات مع الفريق، ومهمته يعتبرها تجربة وتحدياً له للصعود بفريقه (بوري) إلى مصاف أندية الدرجة الأولى في البحرين.

يذكر أن المدرب رضوان الأبرش كان شغل مهمة مساعد مدرب منتخب سورية الأول فجر إبراهيم في التصفيات الآسيوية الأخيرة، كما عمل مدرباً لفرق: أهلي حلب، والشرطة، والحرية محلياً، والعربي الأردني لمدة موسمين خارجياً، بينما شغل محمد اسطنبلي مهمة مساعد مدرب منتخب سورية الأولمبي إلى جانب المدرب رأفت محمد، وعمل كمدير فني لفريق نادي الحرية الأول.