تحرير 20 بالمئة من مقاطعة خاركوف

أعلن فيتالي غانتشيف رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خاركوف شمال شرقي أوكرانيا تحرير القوات الروسية نحو 20 بالمئة من أراضي المقاطعة من قوات نظام كييف ومرتزقته.

ونقل موقع روسيا اليوم عن غانتشيف قوله: “انه تم حتى الآن تحرير أربع مناطق في مقاطعة خاركوف هي فولتشانسكي وإيزيومسكي وكوبانسكي وخاركوفسكي” مشيراً الى صعوبة إعطاء رقم دقيق الآن لأن الخطوط الأمامية تتحرك باستمرار.

وأكد غانتشيف توافر الكهرباء والماء والاتصالات في جميع المناطق المحررة رغم قصف الجيش الأوكراني البنية التحتية ومحطات الكهرباء التي تغذي المدن ما يؤدي إلى انقطاع التيار والمياه في بعض القرى، لافتاً إلى أن شركة روس سيتي الروسية للكهرباء سلمت المقاطعة 167 طنا من المعدات اللازمة لإعادة تأهيل شبكات الكهرباء.