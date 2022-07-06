حيل ذكية تضمن عدم سيلان المكياج

مع بداية فصل الصيف تعاني صاحبات البشرة الدهنية في العديد من المناسبات وأثناء الطقس الحار من سيلان المكياج وعدم التألق بإطلالات مشرقة وخالية من الشوائب، لذلك، لابد من اختيار حيل وخطوات بارزة يمكنك تطبيقها لمنع سيلان المكياج خصوصاً اذا كنت من صاحبات البشرة الدهنية.

*تنظيف البشرة بالرغوة الخفيفة: صاحبات البشرة الدهنية يجب أن تحافظ على اشراقة ملفتة لوجهها لتبدو بشرتها خالية من الشوائب، لذلك قومي بتنظيف سطحها بمستحضرات سائلة لا تحتوي على رغوة كثيرة للحصول على بشرة نظيفة وخالية من الرؤوس السوداء قبل وضع طبقات كريم الاساس الناشفة.

*كريم أساس خال من الزيوت: تطبيق كريم اساس خالي من الزيوت مع تمرير طبقة واحدة من هذا المستحضر على كامل سطح البشرة والشفاه، للحصول على ملامح موحدة ومشرقة ولمنع سيلان المكياج.

*البودرة المطلقة: ومن أساسيات عدم سيلان المكياج، تمرير البودرة المطلقة على كامل سطح البشرة لتثبيت لونها وحمايتها من الافرازات الدهنية، التي تتسبب باللمعان المزعج لسطحها وبالتالي لا يدوم المكياج طيلة النهار.

*تفادي الظلال القوية: ولصاحبات البشرة الدهنية، ابتعدي قدر المستطاع عن تمرير الظلال القوية، واحرصي على اختيار الظلال الناعمة والترابية على كامل الجفن العلوي لضمان جاذبية ملفتة على عينيك، ولا تضعي أي خطوط أو ظلال على الجفون السفلى للعينين لتفادي سيلان المكياج.

*ماسكارا مضادة للماء: اختيار تطبيق الماسكارا المضادة للماء لكي تتجنبي سيلان المكياج على العينين، خصوصاً أن هذا النوع من الماسكارا يضمن لك الحصول على ثبات الرموش خصوصاً اذا اردت وضع الشعيرات الاصطناعية.

*أحمر شفاه مات: كما لا تترددي باختيار لصاحبات البشرة الدهنية اجمل الوان الشفاه المات الفاتحة التي تدوم لفترة طويلة دون أن تتسبّب بالسيلان، مع عدم اهمال الكونتور العصري والمحدد للشفاه للحصول على جمال مشرق وخال من الشوائب.