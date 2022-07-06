“زقاق الجن” ينطلق في دمشق بعد تحضيرات مكثفة

بدأت شركة “م. ب. للإنتاج الفني” عمليات تصوير مسلسل “زقاق الجن” عن نص من تأليف الكاتب محمد العاص، وإخراج تامر اسحق. ويندرج العمل ضمن إطار البيئة الشامية، ويلعب أدوار بطولته نخبة من نجوم الدراما السورية وهم: أيمن زيدان، كاريس بشار، أمل عرفة، صفاء سلطان، شكران مرتجى، إلى جانب مجموعة من الأسماء التي ستعلن عنها الشركة تباعاً.

“زقاق الجن” هو الإنتاج الثاني لشركة “MB” بعد أن قدمت جزأين من مسلسل “الكندوش” تمّ عرضهما خلال الموسمين الرمضانيين الفائتين على مجموعة واسعة من المحطات العربية.

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