ضبط نائب السفير البريطاني لدى طهران بأنشطة تجسسية

أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني ضبطها نائب السفير البريطاني لدى طهران بأنشطة استخباراتية قرب موقع المناورات الصاروخية في البلاد.

وقالت وكالة تسنيم: إن “مقاطع الفيديو التي نشرتها استخبارات الحرس الثوري تكشف رصد نائب السفير البريطاني أثناء قيامه بأنشطة استخباراتية بالقرب من موقع المناورات”، وأشارت إلى أن “مقاطع الفيديو هذه تظهر أيضا، كيف يقترب بعض الأشخاص تحت ستار سياح أو باحثين من المواقع العسكرية في البلاد وقيامهم بأنشطة استخباراتية تجسسية”، وتابعت: “حاول بعض الدبلوماسيين الحصول على عينات من التربة من موقع التدريبات الصاروخية”، كما أوضحت أن “الفيديو تم التقاطه عبر طائرة مسيرة، والتي تابعت تحركات المشتبه بهم ومن بينهم نائب السفير البريطاني”.

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