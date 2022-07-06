عدوان إسرائيلي راح ضحيته شهيد مدني في بلدة حضر 

استشهد مواطن من أهالي بلدة حضر بريف القنيطرة إثر عدوان إسرائيلي بصاروخ على منطقة المرج غرب البلدة.

وذكر مراسل وكالة سانا في القنيطرة أن الشاب استشهد أثناء وجوده قرب منزله في موقع المرج غرب بلدة حضر حيث استهدفه العدو الإسرائيلي بصاروخ موجه أطلق من أحد مواقع الاحتلال في الجولان المحتل.

مدير مشفى الشهيد ممدوح أباظة الدكتور بشار حلاوة لفت إلى أنه وصل إلى قسم الإسعاف في المشفى شاب بالعقد الخامس من عمره في حالة وفاة وعليه جروح من جراء إصابته بشظايا في مختلف أنحاء الجسم أدت إلى وفاته.

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