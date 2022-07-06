عون: مسألة ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي ستنتهي قريباً 

قال الرئيس اللبناني ميشال عون: إن مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع العدو الإسرائيلي ستنتهي قريبا، والحل سيكون لمصلحة لبنان ويرضي الجميع، وأكد عون أن “الجولة التي قام بها وزير الطاقة والمياه وليد فياض إلى كل من مصر والعراق، كانت إيجابية في النقاط التي بحثها حول استجرار الغاز والنفط لمد لبنان بمزيد من ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية”، مشيرا إلى أن المدة التي تفصل عن الحل باتت قصيرة، مؤكداً قرب التفاهم مع الأمريكيين الذي يتولون الوساطة بين لبنان والكيان الاسرائيلي.

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