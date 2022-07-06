فرقة تكات من سلمية تنطلق للعالمية بتكات مدروسة

البعث- نزار جمول

سعت فرقة تكات منذ تأسيسها قبل عدة سنوات في مدينة سلمية إلى هدف نبيل هو إحياء التراث الموسيقي والغنائي السوري الذي انبعث من كلّ المحافظات السورية من منظور شبابي وبتوزيع موسيقي جديد ومختلف، فكانت الانطلاقة الأولى بأغنية “يلي خدتو محبوبي” التي أشرف عليها ووزعها الفنان هاني طيفور، ولتبدأ رحلة الشهرة بهذه الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المشاركة في المهرجان العالمي للفنون الذي أقيم في البرتغال في العام 2018 لتنصقل موهبة أعضاء الفرقة ويمتزج فنهم الراقي بالفن العالمي كموسيقيين على آلات فردية كالعود والبزق والأورغ والدف، ولتنتقل طموحاتهم بأعلى مستوياتها بتقديم فنهم ليس في المحافظات السورية فحسب، بل في أنحاء الوطن العربي حيث حطوا في دبي بالإمارات العربية في العام 2020 في الحدث العالمي أكسبو دبي لتصبح هذه المدينة كمحطة رئيسية لهم بعد أن تحلوا كشبان طامحين بالشجاعة والإقدام والمثابرة للوصول للتميز بالتنوع في تقديم التراث السوري، فهذه الفرقة الصغيرة بعدد أعضائها والكبيرة بالأفعال وبعد أن طرقت أبواب العالمية بتكاتها في البرتغال كان لا بد لها من أن تتابع مسيرتها الطامحة في المهرجانات الشهيرة التي استقطبت كبار الفنانين العرب، وآخرها المشاركة بمهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته السادسة والثلاثين التي ستبدأ فعالياتها في 28 تموز الجاري وحتى 6 آب القادم والعريق كونه شكل ظاهرة ثقافية واجتماعية واقتصادية فريدة ليصبح علامة فارقة في المهرجانات العربية بعد أن غنّى على مدرج مسرحه كبار وعمالقة الفن العربي والعالمي، وستكون هذه المشاركة لفرقة تكات في هذا المهرجان العالمي بمثابة التكة الأشهر لها ولتضع قدمها بثبات في الفن العربي والتراث الموسيقي ولينقلوا من سلمية الفن والثقافة كلّ هذا الإبداع والأصالة للعالم من خلال هذا المهرجان.