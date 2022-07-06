مخاوف غربية من استفزاز روسيا عبر نقل الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا

البعث – وكالات:

ذكرت صحيفة “لا فانغارديا” الإسبانية أن الدول الغربية لن تنقل أنظمة الصواريخ الأمريكية المضادة للطائرات “باتريوت” إلى أوكرانيا حتى لا تستفزّ روسيا.

وحسب الصحيفة، فإن الدول الغربية لا تريد تصعيد الموقف مع موسكو.

وقالت الصحيفة: إن نشر نظام الدفاع الجوي “باتريوت” سيتطلب نشر أفراد أمريكيين على أراضي أوكرانيا، وهي مهمّة غير قابلة للتحقيق.

وأضافت: إن روسيا ستنظر إلى ظهور هذه الأنظمة على أنه تدخل أمريكي مباشر في الصراع.

وفي وقت سابق، أعلن البنتاغون عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 820 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل ذخيرة لنظام HIMARS ونظامي دفاع جوي من طراز NASAMS.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن كييف لم تعد تتوقّع من شركائها الغربيين إمدادها بالطائرات الحربية، لكنها لا تزال تعوّل عليهم في تزويدها بأنظمة دفاع جوي.

وقال عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن: “ربما أكون لحوحاً جداً، ولكن لا تزال سلامة الأجواء هي الأولوية.. لا أحد يتوقع هذا أو ذاك السلاح، لكننا جميعاً نحسب الاحتمالات ولدينا تأكيد حتى الآن من الناحية النظرية”.

وأضاف: “نعتمد على وصول منظومات قوية للدفاع الجوي لأوكرانيا”.

وأعلن زيلينسكي في وقت سابق، أن بلاده بحاجة إلى 1% على الأقل من الطائرات والدبابات التي يغطيها الغبار في دول “الناتو”، متهماً الشركاء بالتردّد في تزويد كييف بالأسلحة.