“هيئة خدمات الشبكة”: احذروا البرامج الخبيثة

حذر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة من بريد إلكتروني يحتوي على رابط يتم من خلاله تحميل ملف يحتوي على برمجية خبيثة تهدف إلى اختراق نظم تشغيل “ويندوز”.

وبين المركز أن هذا التحذير الأمني يستهدف المؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة والأفراد حيث تم إرساله إلى عدد غير محدد من العناوين البريدية ومنها إلى جهات حكومية.. وإعلام الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة من قبلها، ودعا المركز من ورده هذا البريد إلى عدم النقر على الرابط الأول أو تحميل الملف وفتحه أما من قام بفتح الملف المرفق فيتوجب عليه إجراء مسح أمني للحاسب باستخدام برنامج مضاد للبرمجيات الخبيثة أو إعلام مسؤول أمن المعلومات في الجهة التي يعمل بها ومركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة على عنوان البريد الإلكتروني التالي:

infosec@nans.gov.sy