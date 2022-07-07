أسواق العيد في السويداء.. أسعار كاوية وحركة خجولة..!

السويداء- رفعت الديك

حركة نشطة من حيث الشكل وخجولة من ناحية التسوق تشهدها أسواق مدينة السويداء، والتي تعجّ بحركة المواطنين والعبارات الجاذبة والمناظر التي تسحر الناظرين ما يشكل دافعاً قوياً للتجول في السوق، إلا أن الحراك الشرائي في ظل الأسعار المرتفعة بات خجولاً جراء القدرة الشرائية المحدودة لمعظم أهالي المحافظة، والتي لا تتناسب على الإطلاق مع الأسعار الفلكية، الأمر الذي دفع المواطنين للتوجّه نحو البسطات لشراء حاجيات العيد.

ووفق سميح الجباعي والذي اتخذ لبسطته مكاناً وسط السوق فإنه رغم الحركة الكبيرة بالأسواق إلا أن عمليات الشراء قليلة جداً، ومعظم المواطنين يتجهون نحو البسطات لأن أسعارها منخفضة، وإن كانت السلع أقل جودة، المهمّ بالنسبة للمواطن “يمشي حاله”.

مواطنون التقتهم “البعث” أكدوا أن الأسعارها مُلتهبة وكاوية للجيوب وحارقة للقلوب، لم يعد أحد من أسر المحافظة، وخاصة من ذوي الدخل المحدود، أو أصحاب المهن الحرة، له الجرأة على اقتحام محال بيع الألبسة بأنواعها كافة، كيف وأسرة مكونة من أربعة أشخاص باتت تحتاج إلى ميزانية مالية وسطية، تفوق المليون ليرة.

في المقابل عدد من أصحاب المحال التجارية أكدوا أن محال بيع لوازم الحلويات تشهد حركة نشطة، فقد بيّن علاء صاحب محل لبيع أدوات صناعة الحلويات المطبعة والقوالب أن الإقبال هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، حيث إن أغلب الأسر عادت لتصنع الحلويات في منازلها.

واكتفى رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقول إنه تمّ تخصيص دوريات مناوبة طيلة أيام عطلة العيد للرقابة على مختلف الفعاليات وتلقي شكاوى المواطنين!!.