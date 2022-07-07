أهلي حلب يبحث عن مهاجم أجنبي

حلب- محمود جنيد

يركن فريق أهلي حلب لعطلة عيد الأضحى المبارك بعد أسبوعين من التحضيرات التي بدأت بمرحلة تجميع اللاعبين عقب نهاية الموسم الفائت قبل أن ينضم اللاعبون المتعاقد معهم، وعلى رأسهم: (عبد الرزاق الحسين، أحمد الشمالي، أحمد أشقر، يوسف حموي، زكريا حنان)، إلى المجموعة المنخرطة في التدريبات تحت قيادة المدرب ماهر بحري، استعداداً لكأس الجمهورية في الأول من آب المقبل، بينما يغيب عن التدريبات لاعبو منتخب الشباب: (علي الرينة، محمود النايف، زكريا رمضان، حسن دهان)، واللافت في تدريبات الفريق الأخيرة تواجد اللاعب حازم جبارة الذي لم يعلن التعاقد معه، لتطرح التساؤلات حوله، فيما علمت “البعث” أن اللاعب قيد الاختبار الفني من قبل المدرب، في حين مازال الجمهور يطالب بالتعاقد مع مهاجم مميز يحل مشكلة الفريق التهديفية في المواسم السابقة، وهو ما يعكف المدرب ماهر بحري على البحث عنه، إذ يتابع ويدرس السيرة الذاتية لعدد من اللاعبين المحترفين غير المحليين.