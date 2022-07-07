التضخم الأخطر!

غسان فطوم

مثلما هناك تضخم في الاقتصاد تشهده البلد منذ سنوات، أيضاً بتنا نعاني من تضخم من نوع آخر لا يقلّ خطورة، بل ربما يكون الأخطر، وهو “التضخم التعليمي” الناتج عن استمرار تفقيس وتفريخ الجامعات الحكومية والخاصة لعشرات آلاف الخريجين العاطلين عن العمل، ليس فقط بسبب انكماش فرص التشغيل في مختلف القطاعات، وإنما العلّة تكمن في انخفاض القيمة الأكاديمية للشهادات الجامعية، فرغم كثرتها إلا أنها لا تلبي حاجات ومتطلبات سوق العمل الذي لم يعد يقبل بالشهادات التقليدية التي ولّى زمانها الجميل في ثمانينيات وأول تسعينيات القرن الماضي، عندما كان حامل الشهادة الجامعية “سلطان زمانه” لا أحد ينافسه في سوق المسابقات الوظيفية على قلّتها، لكن “زمان أول تحول”، فالشهادة الجامعية تراجعت قيمتها وقدرتها في إفادة حاملها إن لم تكن من مواصفات ومقاييس القرن الـ21.

هو مأزق حقيقي تأخرنا كثيراً في تجاوز مطباته الحادة، فرغم إحداث الجامعات وافتتاح عشرات الكليات والتخصّصات الجديدة، غير أنها بقيت عديمة القيمة طالما ولدت من رحم المنظومة التعليمية التي تعاني من نقص حاد في الجودة، علماً بأننا نسمع دائماً كلاماً ارتجالياً يحاول تصوير الواقع بأنه في أحسن حال!.

إن الخوض في تفاصيل هذا الملف الشائك سيدخلنا متاهات كثيرة لا مجال الآن لكشف الغطاء عنها، لكن إن طال الكلام أو قصر، فالنتيجة التي نريد الوصول لها واحدة، وهي إخراج تعليمنا من عنق الزجاجة، وهذا ما يحتّم على جامعاتنا ومراكزنا البحثية أن تكون أكثر قدرة على التنافسية من خلال مجاراة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم، والبداية الصحيحة تكون من ترشيد الاستيعاب في الجامعات، وتطوير طرق القبول الجامعي، ونسف المناهج والمقررات النمطية التي ما تزال تعتمد أسلوب التلقين والحفظ من أجل النجاح وليس للتعلم والمعرفة والإبداع في العمل.

بالمختصر.. من لا يتطوّر لن يبقى له أثر، هذه حقيقة تفرض ترتيب الأوراق وتوجيه البوصلة بهدف الوصول إلى مخرجات تعليمية بجودة عالية تحقّق القيمة المضافة التي يريدها سوق العمل، يكفي هدراً للطاقات الأكاديمية المؤهلة التي تتوق لمجال تبدع فيه لا مخازن تتكدس فيها بسبب سوء الإدارة والتخطيط الذي أدّى لهذا التضخم التعليمي المخيف!.

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