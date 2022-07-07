الطالبة الأولى نغم ل”البعث”: فرحة النجاح والتفوق لا تقدر بثمن

طرطوس – دارين حسن

نالت الطالبة نغم مفيد سليمان العلامة التامة ٢٤٠ درجة في الثانوية العامة الفرع العلمي، وكانت الوحيدة من محافظة طرطوس محققة مرتبة بين الأوائل على مستوى القطر ٠ “البعث” تواصلت مع الطالبة نغم التي أشارت إلى أن التفوق كان حصيلة جهد عام كامل، تخلله مواظبة واهتمام وجد واجتهاد، كما كان الطموح والهدف بالمرتبة الأولى للحصول على العلامة التامة والتفوق الذي رسمت وخططت له على مدى أكثر من عام٠

الطالبة نغم من قرية مشرفة كحلة التابعة لمنطقة صافيتا، درست في ثانوية وادي الشاطر، ثانوية إياد وسوف،أوضحت أنها نظمت وقتها خلال العام الدراسي، وبدأت التحضير للشهادة الثانوية منذ صيف الحادي عشر، واتبعت دورات خلال العام واجتهدت في المنزل إلى أن وصلت للتفوق، مشيرة إلى مساندة الأهل والأقارب وأساتذة المدرسة الذين كان لهم دوراً كبيراً.

الرجفة في صوت الطالبة سليمان كانت واضحة والفرحة لا توصف خلال حديثها، إذ تعثرت كلماتها وقالت: لا أستطيع التعبير عما أشعر به الآن، ففرحتي لا تقدر بثمن، أهدي تفوقي لعائلتي وأقاربي وأساتذتي ولسيد الوطن والسيدة عقيلته، ونعاهدهما على المضي قدماً في طريق التفوق والنجاح والتميز لنرفع اسم سورية عالياً.

ودعت سليمان جميع الطلاب لوضع هدف نصب أعينهم للوصول إليه لأن فرحة النجاح والتفوق لا تعادلها لحظة سعادة٠

السيدة ندى محمود مصطفى والدة الطالبة نغم أشارت إلى رغبة ابنتها في التفوق، ما شكل دافعاً وحافزاً لديها لتصل إلى مبتغاها.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الفرع العلمي في محافظة طرطوس بلغ / ٩٢٠٥/ طالباً وطالبة، وبلغ عدد الناجحين/ ٦٢٧٤/ طالبا وطالبة، بنسبة نجاح وصلت إلى ٦٨،١٦ %، في حين بلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الفرع الأدبي / ٢٣٢٥/ طالبا وطالبة، وعدد الناجحين / ١٤٤٤/ طالبا وطالبة، بنسبة نجاح وصلت إلى ٦٢،١١ %٠