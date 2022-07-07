بكين: واشنطن أكبر تهديد للسلام والاستقرار والتنمية في العالم

البعث – وكالات:

أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان أن واشنطن أكبر تهديد للسلام والاستقرار والتنمية في العالم، ويأتي كلام ليجيان رداً على إطلاق مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريستوفر راي، ومدير وكالة المخابرات الداخلية البريطانية كين ماكالوم يوم أمس، إنذارات جديدة بشأن ما سمّوها “تزايد أنشطة التجسّس التجاري الصيني في الغرب”.

وقال ليجيان: السياسي الأميركي المعني يضخّم ما يسمّى بتهديد الصين لتشويه ومهاجمة الصين، وأضاف: إنّ الحقائق أثبتت بشكل كامل أنّ الولايات المتحدة هي أكبر تهديد للسلام والاستقرار والتنمية في العالم.. نحثّ المسؤول الأميركي على أن يكون لديه المنظور الصحيح، ومطالعة تطوّرات الصين بشكل موضوعي وعقلاني والتوقف عن نشر الأكاذيب والتوقف عن الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة.

كذلك ردّ المتحدث على تصريحات مدير وكالة المخابرات البريطانية، قائلاً: إنّ المخابرات البريطانية تقوم ببساطة بإسقاط سلوكها المخزي على الصين.

وتابع ليجيان: يجب على مدير جهاز المخابرات البريطاني أن يتخلص من نيّاته الشريرة، ويخرج من الغرفة المظلمة ويرى ضوء الشمس، وألا يتمسّك دائماً بالتفكير بأنّ مكاسبه تتمثل في خسارة الآخرين أو أن يختلق ما يسمّى الأعداء الوهميين.

من جهة ثانية، حذر الخبير العسكري الصيني، سونغ تشونغ بينغ، من خطر نشوب حرب نووية قد تندلع في أوروبا بسبب الوضع في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة “غلوبال تايمز” عن الخبير الصيني قوله: إنه إذا استمرت الأزمة العسكرية واشتدّت حدّتها، فستجد أوروبا نفسها طرفاً فيها، وهو ما لا تريده دول المنطقة.. إذا استمرّ الصراع، قد يتحوّل إلى مواجهة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. وفي هذه الحالة، لا يمكن استثناء اندلاع حرب نووية في أوروبا.

وأشار الخبير إلى أن محاولات الولايات المتحدة للسيطرة على المنطقة تسبّب غضباً متزايداً في أوروبا، التي بدأت تسعى إلى تحقيق استقلال استراتيجي لها.

وأوضح الخبير، أن الاتحاد الأوروبي يدرك أن الولايات المتحدة تستخدم الوضع في أوكرانيا للسيطرة على أوروبا واحتواء روسيا، دون أن تسعى هي نفسها إلى تقديم مساعدة كبيرة إلى كييف.