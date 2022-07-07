بوتين: عقوبات الغرب على روسيا زادت تعقيد وضع الغذاء في العالم

البعث – وكالات:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عقوبات الغرب ضد روسيا زادت من تعقيد الوضع في مجال الغذاء في العالم.

وقال بوتين في اجتماع مع الفائزين في مسابقة “قادة روسيا”: إن “العقوبات ضد روسيا فاقمت كل شيء، وبالتحديد تلك المتعلقة بالطاقة. لقد ارتكبوا أخطاء في قطاع الطاقة، ارتفعت أسعار الغاز، والغاز هو أساس العديد من الأسمدة. ارتفعت أسعار الأسمدة، وهذا يؤدي إلى ما يلي: بدأت الشركات في الإغلاق، بما في ذلك في أوروبا، وتراجعت توقعات الحصاد على الفور، بينما قفزت أسعار المواد الغذائية مرة أخرى”.

وتابع بوتين: “ثم بدؤوا في فرض هذه العقوبات غير الشرعية. غير شرعية، لأنها غير مدعومة من مجلس الأمن الدولي. كل ما لا يدعمه قرار من مجلس الأمن الدولي هو من وجهة نظر القانون الدولي غير شرعي وغير قانوني”.

وأشار بوتين إلى أن اللوم في أزمة الغذاء الوشيكة، يتم إلقاؤه على روسيا، على الرغم من أن الغرب قد أدّى إلى زيادة مشكلات البلدان النامية، من أجل حل مشكلاته الخاصة.

وأكد الرئيس بوتين أن الغرب بدأ في إساءة استخدام احتكار العملات الاحتياطية وطباعة النقود، مؤكداً أن “كل هذا أدّى إلى حقيقة أنهم بدؤوا في جمع الطعام من السوق العالمية”.

وتابع: “إذا كانت الدول نفسها في السنوات السابقة، على سبيل المثال، مصدّرة للأغذية، فقد أصبحت مستوردة. واشترت أغذية من السوق العالمية بمبلغ 17 مليار دولار أكثر ممّا باعت. وهذا يشير إلى أنها زادت مشكلات البلدان النامية، البلدان الفقيرة، وبذلك حلت الدول الغنية مشكلاتها. وهذا نتيجة احتكار العملات الاحتياطية والدولار واليورو”.

وأضاف: إن الموقف تفاقم بعد ذلك بفعل العقوبات الغربية على روسيا.

وفي سياق الحديث عن الآثار الكارثية التي جرّتها العقوبات الغربية على سوق الطاقة الروسي، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في بورصة لندن ICE، خلال تعاملات اليوم الخميس، فوق مستوى 1900 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 9 آذار من العام الجاري.

وبحلول الساعة 10:32 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لشهر آب المقبل بنسبة 7% إلى 1930 دولاراً لكل ألف متر مكعب من الغاز، وفي مستهل التعاملات سجّلت العقود قراءة عند مستوى 1865 دولاراً لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وفي غضون شهر ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنحو الضعف، ففي 7 حزيران الماضي كانت أسعار الغاز عند مستوى 880.8 دولاراً لكل ألف متر مكعب، ثم قفزت الأسعار بشكل حاد إلى مستوى 1300 دولار، وفي نهاية الشهر الماضي اقترب من علامة 1600 دولار، وفي مطلع تموز 2022 وصلت الأسعار إلى مستوى 1800 دولار.

وقبل 4 أشهر سجّلت أسعار الغاز أعلى مستوياتها التاريخية، إذ بلغت في 7 آذار 2022 مستوى 3892 دولاراً لكل ألف متر مكعب.