شمخاني: سياستنا المبدئية توسيع وتعميق العلاقات مع الدول المجاورة

البعث – وكالات:

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن بلاده تعارض أي خطوة من شأنها أن تؤدّي إلى إحداث تغييرات في الجغرافيا السياسية للمنطقة.

وقال شمخاني بعد وصوله إلى مطار يريفان اليوم: إن السياسة المبدئية للحكومة الإيرانية تهتم بتوسيع وتعميق العلاقات مع الدول المجاورة، واصفاً زيارته لأرمينيا بأنها تأتي في هذا السياق.

وأعرب شمخاني عن أمله في أن تؤدّي المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان إلى سلام دائم في إطار الحفاظ على وحدة أراضي البلدين.

من جهة ثانية، أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن بلاده أحبطت كل مؤامرات الأعداء ومحاولاتهم الرامية إلى منع تقدّمها وفرض العزلة السياسية عليها.

وقال سلامي خلال المؤتمر الوطني لمديري فروع مجلس التنسيق للإعلام الإسلامي في المحافظات الإيرانية: إن أعداء إيران بقيادة قوى الاستكبار ونظام الولايات المتحدة شنّوا حرباً اقتصادية عالمية ضدها، إلا أنها أحبطت كل مخططاتهم في مواجهة الحظر.

وأضاف سلامي: إن بلاده في طور البناء رغم مواجهتها لحرب إعلامية وثقافية واقتصادية ونفسية مستمرة وواسعة النطاق.

وفي شأن آخر، أوقفت استخبارات الحرس الثوري الإيراني بعض الدبلوماسيين العاملين في السفارات الأجنبية في طهران أمس، بسبب قيامهم بأعمال تجسس في مناطق محظورة في البلاد.

ونقلت وكالة ارنا عن الحرس الثوري قوله في بيان: إن هؤلاء الدبلوماسيين كانوا يقومون بأعمال تجسس وأخذ عيّنات من التربة من مناطق مختلفة محظورة في البلاد، بدلاً من القيام بمهامهم الدبلوماسية.

ولفت البيان، إلى أن أحد هؤلاء الأفراد الذين تم رصدهم، هو مساعد السفير البريطاني الذي كان ذهب برفقة أسرته إلى صحراء شهداد بمحافظة كرمان جنوب شرق إيران تحت غطاء السياحة، إلا أن الصور التي التقطها تشير إلى أنه كان يسعى إلى أخذ عيّنات من التربة بهذه المنطقة.

وأوضح البيان، أن الدبلوماسي البريطاني تم طرده من المدينة بعد أن قدّم اعتذاره.