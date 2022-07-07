مشاركة دولية وتنافس منتظر في بطولة الأسطورة لبناء الأجسام

سيكون عشاق بناء الأجسام على موعد عند الخامسة من مساء اليوم مع بطولة الأسطورة الدولية التي سيحتضن منافساتها المركز الثقافي في منطقة كفر سوسة بدمشق بمشاركة كبيرة من دول: (لبنان، إيران، فلسطين، العراق، الأردن)، إضافة لمنتخبنا الوطني.

رئيس اتحاد اللعبة منار هيكل أكد لـ “البعث” اكتمال التحضيرات للبطولة من أمور لوجستية وفنية، حيث تم تجهيز المسرح والقاعة ليكونا على مستوى الحدث، فيما عقد أمس الاجتماع الفني للفرق المشاركة وعملية الوزن للاعبين، مشيراً إلى أن عدد المشاركين كبير جداً، فعلى سبيل المثال منتخب العراق سيشارك بـ 30 لاعباً.

وبيّن رئيس الاتحاد أن الفئات التي ستتنافس في البطولة ستكون محصورة بأربعة أوزان هي: (70 كغ، 80 كغ، 90 كغ، +90 كغ)، على أن يحصل أصحاب المركز الأول في كل وزن على جائزة مالية، إضافة لتكريم أصحاب المراكز الستة الأوائل، كاشفاً أن نائب رئيس الاتحاد الدولي الدكتور المصري عادل فهيم سيتواجد اليوم في دمشق لمتابعة البطولة.

ولفت هيكل إلى أن منتخبنا ستمثّله نخبة من اللاعبين الذين حققوا المراكز الثلاثة الأولى في بطولات الجمهورية، إضافة للأبطال على المستويين القاري والدولي كون البطولة هي الوسيلة الوحيدة للترشّح لبطولة العرب في مصر، وبطولة سيد الكون للهواة في لبنان لفئتي البودي بيلدينغ والكلاسيك، كما أن حضور الحكام الدوليين السوريين العاملين سيكون لمن مضى خمس سنوات على حصولهم على “الكارنيه” الدولية، موضحاً أن مهمة لاعبينا في الحصول على المراكز الأولى لن تكون سهلة في ظل قوة المنافسة، لكن التفاؤل كبير بتحقيق هذا الأمر.

المحرر الرياضي