89 % نسبة النجاح بين الجرحى في الشهادة الثانوية العامة 

بلغت نسبة النجاح بين الجرحى المتقدمين لامتحانات الدورة الأولى في الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021- 2022 نحو 89 بالمئة.

وأوضح”مشروع جريح الوطن”أنه تقدم لامتحانات هذا العام 155 جريحاً من نسب عجز مختلفة نجح منهم 138 جريحاً، حيث حقق الجريح عبيدة عامر الحاج من محافظة دمشق علامة 2649 وهي الأعلى في الفرع العلمي، بينما حصل الجريح أحمد شرابة من محافظة اللاذقية على أعلى علامة في الفرع الأدبي بمجموع 2531.

هذا ويذكر أن الجرحى من جميع نسب العجز تقدموا لامتحانات العام الدراسي بموجب التوسع التعليمي الذي نفذه مشروع جريح الوطن.