المقداد يبحث مع رئيس مجلس الأمة الجزائري العلاقات بين البلدين

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدد الوزير المقداد خلال اللقاء على أهمية دور البرلمانات في الدفاع عن حقوق الشعوب التي تعاني من الاحتلال والإرهاب بكل أشكاله بما في ذلك الإرهاب الاقتصادي الذي تمثله الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي نفذها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الأوروبيون ضد الشعب السوري.

بدوره عبر قوجيل عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية العميقة بين الشعبين الشقيقين منوهاً بصمود الشعب السوري وقيادته ضد الإرهاب والمؤامرات التي حيكت ضده ومؤكداً رفض بلاده التدخل في الشأن الداخلي للدول.

وأوضح قوجيل أن سورية عضو مؤسس وأساسي في الجامعة العربية، لافتاً إلى أن الجزائر تعمل من خلال الدبلوماسية البرلمانية على دعم الموقف السوري على مختلف الساحات العربية والدولية. وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس الأمة الجزائري ومجلس الشعب السوري على الصعيدين الإقليمي والدولي وأكدا على ضرورة الاستمرار في تعزيز العلاقات بين البرلمانيين السوريين والجزائريين.