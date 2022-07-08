الأمم المتحدة تحدد اجتماعا لبحث ملف مساعدات سورية

دعا مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع، اليوم الجمعة، بعد أن اضطر إلى تأجيل التصويت على تمديد إيصال المساعدات الإنسانية لسورية، وذلك بعد الفشل في التوصل إلى حل وسط بشأن المدة التي سيسري فيها.

وعلى الرغم من الدعوة لعقد جلسة أخرى للمجلس يوم الجمعة، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان سيتم إجراء مزيد من المشاورات أو التصويت أم لا.

وقد استمرت المناقشات المغلقة بين أعضاء المجلس الخمسة عشر حتى مساء الخميس، لكنها فشلت في تسوية الخلافات.

وينص مشروع قرار صاغته النرويج وإيرلندا على تمديد استخدام معبر باب الهوى عند الحدود السورية التركية الذي تمر عبره المئات من شاحنات المساعدات شهريا حتى العاشر من يوليو 2023.

 

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