الأمم المتحدة تدين تهجير الاحتلال للفلسطينيين من مسافر يطا 

حذرت الأمم المتحدة من أن التهجير القسري للفلسطينيين من منطقة مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية يعد جريمة حرب تتعارض مع القانون الدولي داعية سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وضع حد لجميع إجراءاتها القسرية ضد الفلسطينيين.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في بيان وفقاً لوكالة معا الفلسطينية أن “الإخلاء القسري الذي يفضي إلى التهجير في حالة إنفاذه يرقى إلى مستوى الترحيل القسري الذي يعد مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة ولهذا يعتبر جريمة حرب” مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يفرض حظراً مطلقاً على الترحيل القسري من الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخلها ويتعين على سلطات الاحتلال أن تضع حداً لجميع التدابير القسرية بما فيها عمليات الإخلاء والهدم المزمعة والإجراءات العسكرية فيها، وبين أن 215 أسرة فلسطينية يعيشون حالياً في منطقة مسافر يطا ويواجهون تهديدات الاحتلال بهدم منازلهم .