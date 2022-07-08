السفير ديوب: المشاركة السورية في”المدن المتوائمة مع طهران”تعكس علاقات الصداقة المتينة

شهد الجناح السوري في معرض “المدن المتوائمة مع المدن الإيرانية” الذي يقام بالتزامن مع فعاليات المهرجان الدولي الأول للمدن الصديقة والمتوائمة مع العاصمة الإيرانية إقبالاً لافتاً من المسؤولين ورجال الأعمال والجامعيين الإيرانيين والأجانب.

وبحضور السفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب زار الجناح السوري محمد جواد شوشتري مستشار ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشورى الإيراني وعلي رضا زاكاني رئيس بلدية طهران ومعاونه أمين توكلي ومعاون وزير الداخلية الإيراني جمالي نجاد وعدد من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي منهم الدكتور مهدي اقراريان والدكتورة سوده نجفي.

وأكد السفير ديوب أن المشاركة السورية في المعرض تعكس علاقات الصداقة المتينة بين البلدين وتؤكد عزم سورية وشعبها على تجاوز الصعاب والتغلب عليها وتحقيق المزيد من النجاحات.

وبين ديوب أن سورية وإيران شركاء في محاربة الإرهاب ومن الضروري أن تكونا شركاء في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب معرباً عن تطلع سورية للمزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين في كل المجالات.

وأشادت الشخصيات الإيرانية الرسمية الزائرة للجناح بالمشاركة السورية في المعرض متمنين المزيد من التقدم والنجاح والأمن والاستقرار لسورية وشعبها الشقيق.

إلى ذلك أطلع السفير ديوب كلا من وزير النقل في نيكاراغوا اوسكار موهيكا ورئيسة بلدية ماناغوا عاصمة نيكاراغوا على أقسام الجناح السوري ومعروضاته خلال زيارتهما المعرض حيث نوه الضيفان بصمود سورية حكومة وشعبا في وجه الحرب الإرهابية التي تعرضوا لها واستمرارهم بالعمل والإنتاج رغم كل الصعوبات والتحديات.

وفي سياق آخر زار السفير ديوب أجنحة المعرض التابعة لبعض المدن العالمية والمدن الكبرى الإيرانية وتم تبادل وجهات النظر في مجال التعاون الثنائي مع القائمين على تلك الأجنحة.

وكانت انطلقت في الرابع من الشهر الجاري بمشاركة سورية فعاليات المهرجان الدولي الأول للمدن الصديقة والمتوائمة مع العاصمة الإيرانية ومعرض المدن المتوائمة مع المدن الإيرانية في حديقة كفتكو “الحوار” بالعاصمة طهران وتستمر الفعاليات حتى يوم غد.