الطالب الأول أيهم ل” البعث ” : لم أتلقَ أي درس خصوصي خلال دراستي

حماة- حسان المحمد

لم تخرج محافظة حماة من دائرة المنافسة وحجز مقعد بين الطلبة الأوائل في الشهادة الثانوية على مستوى القطر في الفرع العملي ، إذ حقق الطالب أيهم مدين عودة العلامة التامة في الفرع العملي.

” البعث ” التقت الطالب أيهم من طلاب ثانوية الشهيد باسل الأسد للمتفوقين الأولى بحماة ، حيث أكد على أهمية الإصرار والسعي لتحقيق الهدف المنشود من خلال الدارسة والمتابعة منذ بداية العام ، لافتاً إلى أنه لم يتلق أي درس خصوصي حيث كان اعتماده الأساسي على شرح المدرسين في المدرسة،مع أهمية تنظيم الوقت ووضع جدول زمني للإنجاز والمواظبة والتصميم

الطالب أيهم بين أنه اعتمد في دراسته على مبدأ التقييم الذاتي لتطوير قدراته من خلال مراقبة زمن الإنجاز وقياس مدى تحسن المستوى.

ووجه أيهم بطاقة شكر للمدرسين في الثانوية كونهم لم يبخلوا على الطلاب في تقديم المعلومات والدعم النفسي وتعزيز الثقة في نفوس الطلاب ، إضافة إلى دور الأهل فكانوا دائماً سنداً وداعماً ليس فقط في هذا العام بل في كل سنوات الدراسة بحرصهم الدائم على تقديم كل الحاجات المادية والمعنوية. واعتبر أيهم أن التفوق هو اللبنة الأولى في بناء مجتمع سليم متماسك فهو يحتاج إلى أفراد يؤمنون بأهمية السعي والطموح للأعلى دائماً وخاصة أن كل شخص يملك القدرة ليكون متفوقاً إذا امتلك الإرادة الحقّة ووضع لنفسه هدفاً سامياً وامتلك الوعي بأنه سيواجه العقبات لا محالة لكن عليه أن يتجاوزها ويتغلب عليها…فما قيمة العيش دون هدف وما قيمة الحلم إن كان سهلاً.