بوتين: العقوبات على روسيا تسبب المزيد من الضرر لتلك”الدول”

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن استمرار الغرب في استخدام سياسة العقوبات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على سوق الطاقة العالمية.

وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية: “قيود العقوبات على روسيا تسبب المزيد من الضرر لتلك الدول التي تفرضها. يمكن أن يؤدي استمرار استخدام سياسة العقوبات إلى عواقب أكثر شدة، دون مبالغة – حتى كارثية – على سوق الطاقة العالمية”.

كما وضع بوتين أمام شركات الطاقة الروسية مهمة أن تكون جاهزة لحظر النفط في حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

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