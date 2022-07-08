تكبيل سيارة اللاعب رونالدو بـ”الكلبشات”

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، خبرا سيئا من العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتعرضت سيارة رونالدو من طراز “رولز رويس” للتكبيل بـ”الكلبشات” من قبل الشركة التي تدير حركة المرور وركن السيارات في لشبونة (EMEL)، وذلك بسبب الوقوف في مكان مخالف، على بعد أمتار قليلة من مركز تسوق في العاصمة البرتغالية.

ووفقا لصحيفة “كوريو دا مانيا” البرتغالية، فقد كانت السيارة متوقفة في منطقة مخصصة لسيارات الأجرة، بجوار منطقة تجارية في حي ساو سيباستياو في العاصمة لشبونة.

وقام صحفي برتغالي بالتقاط صورة للسيارة وهي مكبلة، ونشرها مصحوبة برسالة تقول “شيء لا يصدق… حتى كريستيانو لا يمكنه الإفلات من

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