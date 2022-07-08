توغندهات ينوي الترشح لخلافة جونسون

أكد النائب البريطاني المحافظ توم توغندهات عزمه خوض المنافسة لخلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال توغندهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني في مقال نشرته صحيفة “ديلي تلغراف” أمس إنه “يريد تشكيل تحالف واسع من أجل بداية جديدة”.

وكان جونسون البالغ من العمر 58 عاماً أعلن أمس من أمام مقره في “10 شارع دوانينغ” استقالته من زعامة حزب المحافظين الحاكم قائلاً: “من الواضح أن إرادة الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين هي أن يكون هناك زعيم جديد لهذا الحزب وبالتالي رئيس جديد للوزراء”.

وسيعلن موعد بدء الترشح لقيادة الحزب الأسبوع المقبل وذلك بعد ثلاث سنوات مضطربة من الحكم خرجت خلالها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعانت من جائحة كوفيد وفضائح متزايدة لرئيس الوزراء جونسون.