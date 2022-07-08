جنرال أمريكي يحدد أهداف ستهاجمها بلاده في حال حربها مع الصين

.031130-N-6278K-001.Atlantic Ocean (Nov. 30, 2003) -- USS George Washington (CVN 73) sails off the coast of Florida. The nuclear powered aircraft carrier is conducting Composite Training Unit Exercise (COMPTUEX) in preparation for deployment. U.S. Navy photo by PhotographerÕs Mate Airman Joan Kretschmer. (RELEASED)..

صرح الجنرال في مشاة البحرية الأمريكية، ديفيد بيرغر، بأن الأهداف الرئيسية التي سوف تهاجمها الولايات المتحدة الأمريكية، في حال نشوب حرب مع الصين، هي مراكز هياكل القيادة واللوجستيات.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بيرغر في معهد هدسون للأبحاث، حيث يرى أن القضايا اللوجستية في الوقت الراهن تعد بنفس أهمية الحصول على المعلومات الاستخبارية.

وتابع الجنرال أن بكين، على مدار العقدين الماضيين، عملت أيضا على تطوير طرق لإضعاف آلية القيادة والسيطرة في الجيش الأمريكي.

 

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