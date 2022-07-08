شطرنج الرجال والسيدات يستعد للأولمبياد العالمي

يواصل لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني للشطرنج تحضيراتهم وتدريباتهم في صالة اتحاد اللعبة بدمشق استعداداً للمشاركة في الأولمبياد العالمي الذي تستضيفه الهند بالفترة من 27 من الشهر الجاري وحتى العاشر من شهر آب المقبل.

أمينة سر اتحاد اللعبة أفاميا المير كشفت لـ”البعث” أن استعدادات المنتخب تسير وفق خطة علمية تمّ وضعها من قبل مدربي المنتخب، حيث تمّ دعوة اللاعبين (قتيبة غنام وعامر الترك وبشير عيني وأرام ادام ومالك قونيه لي والطفل الموهوب مازن فندي) ويشرف على تدريبهم المدرّب عزام زينو، واللاعبات (منار خليل ورولا محمود وعلا محمود وفاطمة مراد ونايا بوفورود) ويشرف على التدريب المدرّب حمد السعد.

وأضافت المير: البطولة مهمة جداً لمنتخبنا الوطني، خاصة وأنه يشارك فيها نخبة من المنتخبات العربية والقارية والدولية، ويمثلهم فيها اللاعبون واللاعبات ذوو الألقاب الشطرنجية والتصنيفات الدولية العالية، وهي مناسبة ليقدم فيها لاعبو ولاعبات منتخبنا أداءً مشرفاً ويحققوا نتائج جيدة من أجل تحسين تصنيفهم على اللائحة الدولية، خاصة وأن شطرنجنا له بصمات في كافة المشاركات العربية أو الدولية، ولدينا أبطال لهم تصنيف دولي متقدم.

وأشارت المير إلى أن المشاركة لن تقتصر على لاعبي ولاعبات منتخبنا، حيث سيشارك كلّ من الحكم الدولي سليمان حسن وأفاميا المير بتحكيم أدوار البطولة.

عماد درويش