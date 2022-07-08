طهران تنفي ضبط شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى اليمن

نفت وزارة الخارجية الإيرانية مزاعم بريطانيا بشأن ضبط شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى اليمن، قائلة إن “بريطانيا لا تمتلك الأهلية الأخلاقية لتوجيه مثل هذه المزاعم لإيران”.

وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن الادعاء لا أساس له ومنتهي الصلاحية المنشور على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية بشأن ضبط شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى اليمن في يناير 2022، مشيرا إلى أن “بريطانيا ومن خلال بيع الأسلحة المتطورة بلا انقطاع للتحالف السعودي تعد شريكا في الحرب والعدوان على اليمن، وهي ليست في وضع يسمح لها بتوجيه هذه الاتهامات التي لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية وأن تتخذ وجها إنسانيا”.

وأضاف: “بناء على الأخبار والإحصاءات المنشورة في وسائل الإعلام البريطانية فقط، قدمت هذه الدولة نحو ما قيمته 8 مليارات جنيه من الأسلحة المتطورة، من بينها قنابل وصواريخ جو-أرض وصواريخ موجهة وطائرات مقاتلة، إلى التحالف المناهض لليمن.