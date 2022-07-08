فساد في الهلال الأحمر بالحسكة بشهادة المحافظ

الحسكة- إسماعيل مطر

كشف محافظ الحسكة اللواء غسان الخليل عن فساد يمارس في فرع الهلال الأحمر، وخاصة أثناء توزيع المساعدات، إذ لم يقم بتوزيع السلل الغذائية وفق قاعدة البيانات المعتمدة بحيث تصل السلة إلى مستحقيها، موضحاً خلال حضوره مجلس المحافظة أنه تمّ توقيف أحد العاملين في فرع الهلال وهو (ع. ر) الذي كان يقوم بفبركة عمليات التوزيع الوهمية من خلال عمليات التصوير الكاذبة والتي من خلالها يقوم بتضليل المتابعين والمعنيين وتعميمها على صفحات التواصل الاجتماعي.

وشدّد المحافظ على أهمية دور أعضاء المجلس الرقابي على كافة مفاصل العمل الحكومي في المحافظة.

وقد تركزت المداخلات على ضرورة الاعتناء بجودة ونوعية رغيف الخبز وزيادة المقنن العلفي لمربي الثروة الحيوانية، ولاسيما في ظل فترة الجفاف التي تشهدها المحافظة للعام الثاني على التوالي والعمل على تسويق كامل الإنتاج من الحبوب لمراكز المؤسّسة السورية للحبوب وزيادة ساعات تشغيل التيار الكهربائي، وخصوصاً في فترات الظهيرة وأوقات ضخ مياه الشرب في الأحياء كونها تعتمد على مولدات كهربائية.

من جهته بيّن الدكتور جميل بلال مدير فرع السورية للاتصالات أن العمل جارٍ لإعادة الخدمة الهاتفية إلى جميع الأحياء على الرغم من كثرة السرقات المتكررة، كما بيّن أنه تم إعادة الخدمة لأحياء تل حجر والناصرة والكلاسة.

وفي ردّه على طروحات الأعضاء، أوضح مدير فرع المخابز عبدالله الهصر أنه يتمّ إنتاج 100 طن يومياً من مادة الخبز والتي توزع من خلال عمل المعتمدين المنتشرين في مدينتي الحسكة والقامشلي، علماً أنه تمّ وضع خطة عمل لفترة عيد الأضحى المبارك من أجل الاستمرار بتأمين الخبز للمواطنين.