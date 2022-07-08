قيادة الحزب تهنئ الرفيق الأسد بعيد الأضحى: النصر خيارنا وقدرنا ما دمت قائدنا

دمشق- البعث:

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تقدمت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي بالتهنئة لقائد الوطن الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد، وللجيش العربي السوري.

وقالت القيادة في صفحتها على الفيسبوك: إن العيد محطة لتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وتقوية مشاعر الثقة بالنصر الأكيد خلف القيادة التاريخية للرفع الأسد.

وفيما يلي نص التهنئة:

لعل أجمل ما في المناسبات أنها فرصة يتم التعبير فيها عن المشاعر الخالصة، والأحاسيس الصادقة تجاه من يقود الشعب والجيش والوطن نحو النصر في أصعب الظروف وأشد المراحل قسوة.. إن القيادة المركزية للحزب تنتهز مناسبة عيد الأضحى المبارك لتعبر، باسم كوادر الحزب في سورية والوطن العربي وبلدان الاغتراب، وباسم أبناء شعبنا العظيم كافة، عن أطيب التهاني وأجمل الأماني لكم ولأسرتكم الكريمة.. إن حزبكم وشعبكم يفخر بكم قائداً في زمن يشهد تراجعاً كبيراً في عدد القادة القادرين على صناعة التاريخ وتوجيه الأحداث بما يفيد شعوبهم والإنسانية جمعاء.

إننا في عيد الأضحى المبارك نتطلع إلى الأمام واثقين من الوصول قريباً إلى عيدنا الكبير، عيد النصر المؤزر وتعزيز التوجه نحو إعادة بناء سورية بشكل أكثر عصرية وحداثة.. كما نتقدم بهذه المناسبة بأطيب التهاني إلى جيشنا الباسل وقد سطر بقيادتكم دروساً نوعية في الأداء والإبداع في مواجهة أعتى أعداء البشرية مجتمعين.

وإلى شعبنا العظيم المتصدي لكل انواع الحروب مجتمعة، السخي في تضحياته، والكريم في عطائه، بما في ذلك استشهاد عدد من أبنائه، من أجل حماية الوطن والدفاع عن استقلاله وعروبته.. إن حزبكم وشعبكم وجيشكم يؤكدون لكم، يا قائدنا المفدى، أنهم يرون في مناسبة العيد محطة يعزز ما فيها من سعادة ووئام أواصر الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، ويقوي مشاعر الثقة بالنصر الأكيد خلف قيادتكم التاريخية ، لأن النصر هو خيارنا وقدرنا ما دمت قائدنا.