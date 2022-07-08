لافروف: أمريكا تجبر العالم على التخلي عن الطاقة الرخيصة

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تحاول إجبار العالم بأسره على التخلي عن مصادر الطاقة الرخيصة.

وشدد الوزير الروسي على أن روسيا مستعدة للوفاء بجميع التزاماتها بشأن إمدادات الطاقة الرخيصة، وقال: “على الرغم من أن الولايات المتحدة تعارض ذلك بشدة، كما أنها تجبر أوروبا وبقية العالم على التخلي عن مصادر الطاقة المتاحة هذه (الرخيصة) والتحول إلى موارد أغلى بكثير”.

وعن أزمة الطاقة التي يشهدها العالم، أفاد لافروف، بأن هذه الأزمة، مثل أزمة الغذاء، لم تبدأ اليوم، وهي نتيجة لسياسة المغامرة التي ينتهجها الغرب، بما في ذلك التنفيذ الإجباري لـ”التحول الأخضر”، وأضاف أن “هذه الأزمات كانت نتيجة لسياسة الغرب المغامرة وغير المدروسة والخاطئة.