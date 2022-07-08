مناورات عسكرية إيرانية في بحر قزوين

انطلقت صباح اليوم مناورات عسكرية إيرانية في بحر قزوين تحت عنوان “الأمن المستدام 1401”.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن نائب قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حمزه علي كاوياني قوله: إن هذه المناورات تجريها القوة البحرية كل عام وهي تجري بمشاركة مختلف الوحدات السطحية وطائرات القوة البحرية بما في ذلك راجمات الصواريخ والمروحيات والطائرات المسيرة ومنظومات الحرب الإلكترونية.

وأشار إلى أن الغاية من مشاركة وحدات مشاة البحرية والمغاوير التابعة لبحرية الجيش تقييم أداء المنظومات والكوادر ونقل الخبرات من الجيل القديم إلى الجديد.

واعتبر كاوياني أن بحر قزوين بحر سلام وصداقة بين دول الجوار ولن يسمح الجيش الإيراني لأحد بالمساس بأمنه.

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