وزير الأوقاف: دلالات عيد الأضحى المبارك تعمق الالتزام بحب الوطن

دمشق-سانا

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أن عيد الأضحى المبارك يحمل معاني سامية للتضحية والصبر والفداء وبدلالته العظيمة يعمق الالتزام الصادق في ترجمة حب الوطن فمن تضحيات الشهداء العظيمة ولد الانتصار الذي نقف اليوم على أعتابه متطلعين لإعادة الإعمار.

وقال الوزير السيد في كلمة متلفزة “في ديننا الحق والقوة والشجاعة مطلوبة أما التخاذل والاستسلام والانهزامية فمذمومة كما حارب ديننا الجاهلية والعصبية والطائفية وشرع المودة والأخوة بين الإسلام والمسيحية”.

ورفع وزير الأوقاف إلى السيد الرئيس بشار الأسد باسمه وباسم العلماء وأرباب الشعائر الدينية والعاملين في وزارة الأوقاف أسمى آيات التهاني والتبريك وأخلص معاني الوفاء معاهدين سيادته بأن يكونوا أهلاً لحمل الأمانة وتحمل المسؤولية على مستوى الوطن وتكريس الأخلاق والمبادئ بالشكل والمضمون ومدافعين عن حقوق الأمة ومقدساتها متأصلين بوحدتنا الوطنية.

وختم الوزير السيد كلمته متوجهاً إلى الله بالدعاء وبالرحمة للشهداء الأبرار الذين دافعوا عن ثرى الوطن في مواجهة أعتى القوى التي تساند الإرهاب وتعيث فساداً في أرضنا المباركة.