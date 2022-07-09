أجواء حارة وسديمية في المناطق الشرقية

تبقى درجات الحرارة اعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها أن يكون الجو اليوم حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية والشمالية بينما تكون شمالية غربية في المناطق الشرقية والبادية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما تميل درجات الحرارة غداً للانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها والجو صيفي عادي بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر على المنطقة الساحلية وسديمي مغبر على المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..