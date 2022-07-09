“التجارة الداخلية”تعمل باتجاه بيع المازوت والبنزين الحر عبر الرسائل

دمشق- البعث أون لاين:

ردّاً على التساؤلات الكثيرة المتعلقة بالازدحام الكبير على محطات الوقود التي تبيع بالسعر الحر، بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم أن الازدحام سببه الرئيسي هو النقص في كميات البنزين والمازوت التي يتم تزويد المحطات بها .

وبناء على ذلك فإن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل على تغيير آليّة التوزيع بحيث يتوفر البنزين والمازوت الحر في جميع محطات الوقود إلى جانب المدعوم وبألية مناسبة تتيح للمواطنين الحصول على مستحقاتهم وبشكل عادل كما كان يحصل سابقا اذ كانت نفس المحطة تبيع البنزين العادي والممتاز جنباُ إلى جنب.

وارتأت الوزارة وطلبت أن يتم بيع البنزين والمازوت الحر بموجب طلب يرسل من قبل الراغبين بذلك، ويختار المحطة التي يرغب بها، وعندما يتوفر طلبه تصله الرسالة باستلام مخصصاته .