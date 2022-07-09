الحسكة.. انفجار دراجة مفخخة بأحد حواجز “قسد” والعملاء يخطفون 10 مواطنين في الريف

الحسكة – سانا

انفجرت دراجة نارية مفخخة بأحد الحواجز التابعة لميليشيا “قسد” العميلة لقوات الاحتلال الأمريكي في مدينة الحسكة.

وقالت مصادر محلية إن “دراجة نارية مفخخة انفجرت لدى وصولها إلى حاجز مسلح لميليشيا “قسد”، غرب دوار الباسل، على مسافة 500 متر باتجاه الطريق المؤدي للمعهد الزراعي، ما أدى لوقوع أضرار مادية” فيما لم يتسن التأكد من وقوع إصابات في صفوف عناصر الميليشيا.

وعقب وقوع الانفجار فرضت الميليشيا طوقاً أمنياً في المكان وحاصرته من جميع الاتجاهات ومنعت الأهالي من الاقتراب والعبور.

وكانت الميليشيا العميلة أقدمت فجر اليوم على اختطاف 10 مواطنين من عدة قرى داهمتها واعتدت على سكانها في ريف الحسكة.

وقالت مصادر محلية إن “مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” تدعمها مدرعات وطائرات مروحية تابعة للاحتلال الأمريكي حاصرت قرى عكاظ وعكرش وسفانة في ريف الحسكة الشرقي وداهمت عدة منازل فيها وخطفت 10 مواطنين واقتادتهم إلى جهة مجهولة”.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية من بلدة تل حميس بأن قوات الاحتلال الأمريكي اختطفت ثلاثة شبان من عائلة واحدة واقتادتهم لجهة مجهولة ما أثار غضب الأهالي في البلدة الذين تظاهروا وقطعوا الطريق العام وطالبوا بالإفراج عن أبنائهم ما اضطر الميليشيا وقوات الاحتلال لإطلاق سراح الشبان الثلاثة.