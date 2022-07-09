الدفاع الروسية: المخابرات الأوكرانية توظف المجرمين

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف أن العديد من موظفي المخابرات الأوكرانية أدينوا سابقا بجرائم خطيرة.

وقال ميزينتسيف: “وفقاً للمعلومات الموثوقة المتاحة فإن العديد من موظفي مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية مدمنون على المخدرات ولديهم ماض إجرامي حافل بإدانات السرقة والسطو والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات والتسبب بالأذى الجسدي الجسيم والاغتصاب”، وأضاف: ” بهذا الشكل اختبأ المجرمون سيئو السمعة تحت سقف القوات المسلحة الأوكرانية وهو ما يفسر الانتهاكات اللاإنسانية التي يتم التخطيط لها وتنفيذها من قبل أفراد تلك المخابرات”.

وأشار ميزينتسيف إلى أن ذلك يدل على مدى استهزاء نظام كييف بشعبه مبيناً أنه يجري التحقيق في هذه الجرائم بالتفصيل وسيتحمل مرتكبوها عقاباً عادلاً ومستحقاً على فظائعهم.