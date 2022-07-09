الصين تدعو لإنهاء إيصال المساعدات عبر الحدود واحترام سيادة سورية

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون إلى إنهاء آلية إيصال المساعدات إلى سورية عبر الحدود في أقرب وقت واحترام سيادة الدولة السورية بهذا الخصوص.

ونقلت وكالة شينخوا عن جيون قوله تعليقاً على التصويت على مسودات قرارات بشأن تمديد هذه الآلية أمس “يجب على مجلس الأمن التوصل إلى جدول زمني واضح لإنهاء هذه الآلية في أقرب وقت ممكن وعلينا احترام سيادة سورية كما ينبغي أن تصبح الإغاثة عبر سورية هي القناة الرئيسية للمساعدة الإنسانية”، مجدداً موقف الصين الداعم لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الشعب السوري عبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما يتوافق ومبادئ الإنسانية والحيادية والنزاهة، ولفت إلى أن بلاده تقدم مختلف أنواع المساعدة لسورية .